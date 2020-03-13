سفير مصر سلم الرئيس عون رسالة من السيسي

استقبل ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ سفير مصر ياسر محمد علوي، وتم عرض للاوضاع والتطورات في ​لبنان​ والمنطقة، وسلمه رسالة من الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​. كذلك التقى الأمين العام لحزب "الطاشناق" النائب آغوب بقرادونيان وكان عرض للتطورات السياسية الراهنة.

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