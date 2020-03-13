وفاة جندي من الكتيبة الفرنسية باليونيفيل بحادث سير ببرج قلاويه

قتل جندي من الكتيبة الفرنسية العاملة ضمن قوات اليونيفل، في إنزلاق آلية للكتيبة كان يستقلها، على طريق برج قلاويه - وادي الحجير.
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