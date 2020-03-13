قتل جندي من الكتيبة الفرنسية العاملة ضمن قوات اليونيفل، في إنزلاق آلية للكتيبة كان يستقلها، على طريق ​برج قلاويه​ - ​وادي الحجير​. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة جندي من الكتيبة الفرنسية باليونيفيل بحادث سير ببرج قلاويه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.