سلطات المغرب تعلن تسجيل سابع حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة المغربية​، أنه تم تسجيل سابع حالة إصابة مؤكدة ب​فيروس كورونا​ المستجد، عند مواطن مغربي بالغ من العمر 39 سنة، وصل إلى ​الدار البيضاء​ يوم الأربعاء 4 آذار قادما من ​إسبانيا​.

وأشارت الوزارة في بيان لها، أنه بعدما ظهرت على المصاب عوارض تنفسية تقدم على إثرها إلى المستشفى، اشتبه الطاقم الطبي بإصابته بالفيروس، ليتم اتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحليل المخبري بمعهد باستور المغرب، الذي أكد الإصابة، وهو تحت الرعاية الصحية بإحدى مستشفيات مدينة الدار البيضاء، حيث تم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة".

هذا وتقوم مصالح وزارة الصحة بالإجراءات اللازمة المخالط لهذه الحالة.