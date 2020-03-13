الحكومة الفلسطينية: 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم

أعلنت ​الحكومة الفلسطينية​ في بيان تسجيل 4 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ في ​بيت لحم​ ليرتفع عدد الإصابات إلى 35.

وكان أمس قد أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، أن "الطبيب قام بفحص أحد الأسرى المرضى في سجن عسقلان قبل خمسة أيام وتبين إصابته بفيروس كورونا، فيما عاد الأسير المريض إلى السجن واحتك بزملائه قبل أن يعلن عن إصابة الطبيب".