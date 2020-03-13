الصحة الكازاخستانية: تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ في ​كازاخستان​ عن تسجيل أول حالتي إصابة ب​فيروس كورونا​ لشخصين قدما من ​ألمانيا​. وظهر فيروس كورونا في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 كانون الأول 2019، وانتشر لاحقا في أكثر من 100 دولة في العالم، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

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