شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى البرلمان" تطالب بتفعيل "الجمع السكنى" للقمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طالب النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، بتفعيل منظومة الجمع السكني وتعميمها علي مستوي الجمهورية لحل مشكلة القمامة التي تؤرق المواطنين، داعيا الحكومة إلي تطوير وتحديث منظومة القمامة وإدارة المخلفات، مشددا على ضرورة لإنشاء مصانع تدوير القمامة والمخلفات بأنواعها المختلفة، للمساعدة علي حل مشكلة تراكم مقالب القمامة، وإدخال موارد للدولة.

وشدد رئيس لجنة الشكاوي بمجلس النواب، علي ضرورة التوافق في الحكومة علي تحصيل رسوم النظافة من قبل جهة واحدة وهي المحليات، وليس من جهتين كما يحدث الآن بتحصيلها عن طريق المحليات وفواتير الكهرباء، ومراعاة محدودي الدخل والبسطاء عند تحديد الرسوم الجديدة للنظافة.

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جدير بالذكر، أنه فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باتخاذ خطوات عاجلة لوضع خطة المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة محل التنفيذ، استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، منذ يومين، وذلك لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ خطة المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، وتم التأكيد على أهمية أن يشعر المواطن في محافظة القاهرة والمحافظات المختلفة بنقلة نوعية في ملف النظافة، حيث تم الإشارة إلى كافة الإمكانات التى قامت الدولة بتوفيرها حتى يحدث تحسن ملحوظ في هذا الملف، وخلال اللقاء تم استعراض ما تم من خطوات تنفيذية خلال الفترة الماضية بمنظومة إدارة المخلفات ونتائج اجتماعات اللجنة المشكلة من ممثلي الجهات المعنية بتنفيذ المنظومة.

وأشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع إلى برامج منظومة إدارة المخلفات الصلبة (2019-2023)، موضحًا أنه فيما يتعلق بالموقف التنفيذي لبرنامج تطوير البنية التحتية خلال العام 2019-2020، فقد تم إنشاء 15 محطة وسيطة ثابتة في 7 محافظات، و7 أخرى متحركة في ثلاث محافظات، هذا إلى جانب إنشاء26 خلية دفن صحي في 17 محافظة، وإنشاء ثلاث خطوط جديدة في ثلاث محافظات لتدوير ومعالجة المخلفات، مع رفع كفاءة 6 خطوط قائمة، فضلاً عن رفع التراكمات من 38 موقعًا في 7 محافظات وصل إجمالى كمية التراكمات التي تم رفعها منها حتى الآن إلى 365 ألف طن، وجارٍ الاستكمال.