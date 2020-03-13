شكرا لقرائتكم خبر عن «إسبر»: كل الخيارات مطروحة بعد الهجوم الصاروخي في العراق والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أمس، إن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة" ردا على الهجوم الصاروخي الذي تسبب في مقتل 3 أفراد من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق، مشيرا بأصابع الاتهام إلى إيران.

وغرد إسبر عبر صفحته على موقع تويتر قائلا: "مثلما ذكرت سابقا، فإن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الهجمات المدعومة من إيران ضد شعبنا، ومصالحنا، وحلفائنا".

وأضاف: "كل الخيارات مطروحة على الطاولة في الوقت الذي نعمل فيه مع شركائنا لتقديم الجناة إلى العدالة، والابقاء على الردع".