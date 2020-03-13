شكرا لقرائتكم خبر عن «إسبر»: كل الخيارات مطروحة بعد الهجوم الصاروخي في العراق والان نبدء بالتفاصيل
وغرد إسبر عبر صفحته على موقع تويتر قائلا: "مثلما ذكرت سابقا، فإن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الهجمات المدعومة من إيران ضد شعبنا، ومصالحنا، وحلفائنا".
وأضاف: "كل الخيارات مطروحة على الطاولة في الوقت الذي نعمل فيه مع شركائنا لتقديم الجناة إلى العدالة، والابقاء على الردع".
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