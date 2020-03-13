انتشار امني في بغداد والمحافظات التي قصفت فيها عدد من المواقع

افاد مصدر امني، الجمعة، بأن هناك انتشارا امنيا في بغداد والمحافظات التي قصفت فيها عدد من المواقع.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "القوات الامنية انشرت بشكل كثيف في قرب السفارة الاميركية بالمنطقة الخضراء وفي والمحافظات التي قصفت فيها عدد من المواقع".
واكدت خلية الاعلام الامني في وقت سابق، انه في تمام الساعة الواحدة والربع فجر هذا اليوم حصل اعتداء امريكي من خلال قصف جوي على مناطق جرف النصر، المسيب، النجف، الاسكندرية، على مقرات تابعة للحشد الشعبي وأفواج الطوارئ ومغاوير الفرقة التاسعة عشر جيش.
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