اصدرت وزارة الدفاع الاميركية، الجمعة، بيانا بشان استهداف مواقع لحزب الله بالعراق.
واضافت ان "القصف شمل مرافق تخزين الأسلحة التي تستخدم لاستهداف القوات الأمريكية وقوات التحالف"، مشيرا الى ان "هذه الضربات دفاعية ، ونسبية ، واستجابة مباشرة للتهديد الذي تشكله الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران (SMG) التي تواصل مهاجمة القواعد التي تستضيف قوات التحالف OIR".
واسفر الهجوم على معسكر التاجي اول امس عن مقتل جنديين أمريكيين وأحد جنود المملكة المتحدة وإصابة 14 آخرين.
وقال وزير الدفاع مارك إسبر "إن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الهجمات ضد شعبنا أو مصالحنا أو حلفائنا، كما أظهرنا في الأشهر الأخيرة ، سنتخذ أي إجراء ضروري لحماية قواتنا في العراق والمنطقة".
وتابعت وزارة الدفاع الاميركية انه "أثناء المناقشات مع كبار المسؤولين العراقيين ، أعادت الدائرة التأكيد على التزامها بحماية القوة لأعضاء خدمة التحالف ومنع هجمات SMG على قوات التحالف"، مشددة "على ان هذه الجماعات الإرهابية يجب ان تتوقف ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف أو تواجه عواقب في الزمان والمكان الذي نختاره".
واوضحت ان "الولايات المتحدة والتحالف مازالت ملتزمة بهزيمة داعش وأمن العراق واستقراره وسيادته على المدى الطويل".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الاميركية تصدر بيانا بشان استهداف مواقع لحزب الله بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.