الدفاع الاميركية تصدر بيانا بشان استهداف مواقع لحزب الله بالعراق

وقالت الوزارة في بيان لها تابعته الخليج 365، "في وقت سابق من هذا المساء ، شنت الولايات المتحدة ضربات دفاعية دقيقة ضد منشآت كتائب حزب الله في جميع أنحاء العراق، استهدفت هذه الضربات خمسة مرافق لتخزين الأسلحة لتقليل قدرتها بشكل كبير على شن هجمات في المستقبل ضد قوات التحالف لعملية العزم المتأصل".

واضافت ان "القصف شمل مرافق تخزين الأسلحة التي تستخدم لاستهداف القوات الأمريكية وقوات التحالف"، مشيرا الى ان "هذه الضربات دفاعية ، ونسبية ، واستجابة مباشرة للتهديد الذي تشكله الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران (SMG) التي تواصل مهاجمة القواعد التي تستضيف قوات التحالف OIR".

واسفر الهجوم على معسكر التاجي اول امس عن مقتل جنديين أمريكيين وأحد جنود المملكة المتحدة وإصابة 14 آخرين.

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وقال وزير الدفاع مارك إسبر "إن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الهجمات ضد شعبنا أو مصالحنا أو حلفائنا، كما أظهرنا في الأشهر الأخيرة ، سنتخذ أي إجراء ضروري لحماية قواتنا في العراق والمنطقة".



وتابعت وزارة الدفاع الاميركية انه "أثناء المناقشات مع كبار المسؤولين العراقيين ، أعادت الدائرة التأكيد على التزامها بحماية القوة لأعضاء خدمة التحالف ومنع هجمات SMG على قوات التحالف"، مشددة "على ان هذه الجماعات الإرهابية يجب ان تتوقف ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف أو تواجه عواقب في الزمان والمكان الذي نختاره".

واوضحت ان "الولايات المتحدة والتحالف مازالت ملتزمة بهزيمة داعش وأمن العراق واستقراره وسيادته على المدى الطويل".