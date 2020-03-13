البرتغال تغلق كل المدارس بدءا من الإثنين

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لشبونة: قرّرت حكومة البرتغال مساء الخميس إغلاق كلّ المدارس في البلاد ابتداء من الإثنين وحتى عيد الفصح على أقل تقدير، في مسعى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الوزراء أنطونيو كوستا في خطاب متلفز "إن مبدأ الوقاية يتطلب منا أن نعلّق بدءا من الإثنين كل أنشطة التدريس التي تطلّب الحضور في المدارس".

وهذا الإجراء الذي يشمل ما يزيد قليلاً عن 1,6 مليون طفل ومراهق يدرسون في المدارس العامة والخاصة في البلاد، سيظل ساري المفعول حتى 9 نيسان/أبريل على أقل تقدير.

وكانت الجامعات البرتغالية الرئيسية علّقت في وقت سابق كل الدروس، في إجراء شمل نحو 370 ألف طالب.

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كما أعلن كوستا مجموعة إجراءات "موقتة" أخرى مثل إغلاق النوادي الليلية ومنع ركاب السفن السياحية من النزول في الموانئ البرتغالية.

وبحسب حصيلة قدّمتها صباح الخميس، قالت السلطات الصحّية البرتغالية إنّها اكتشفت حتى الآن 78 إصابة بفيروس كوفيد-19.



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