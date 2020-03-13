معركة بريطانيا مع كورونا... من الاحتواء إلى التأخير

اسماء السيد - حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أن المملكة المتحدة تواجه "أسوأ أزمة للصحة العامة منذ أجيال"، وتوقع أن "الكثير من العائلات" ستفقد أحباءها بسبب فيروس كورونا الجديد المسبب لمرض "كوفيد 19"، الذي تحول إلى وباء عالمي.

وأعلن جونسون خلال مؤتمر صحفي عقده في 10 داونينغ ستريت، بعد ترؤسه اجتماع لجنة الطوارئ الحكومية المعروفة بـ(كوبرا) يوم الخميس الانتقال إلى المرحلة الثانية في مواجهة المرض الجديد، التي تحمل اسم "التأخير" وتتكون من أربعة أجزاء، وتعني أن البلاد ستركز على إبطاء انتشار العدوى المحموم والحد من معدل الإصابة.

وقال رئيس الوزراء انه رغم توقع تسارع انتشار الوبأ، فإن المدارس لن تغلق في الوقت الحالي "وهذا يمكن أن يضر أكثر مما ينفع".

من جانبه قال كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية، باتريك فالينس، في مؤتمر صحفي: "العدد الحقيقي للإصابات ربما يتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف مصاب"، أعلى بكثير من الرقم الحالي البالغ 590 مصابًا، و10 حالات وفاة.

وحدد جونسون خطة من سبع نقاط هي:

أي شخص يعاني من أعراض خفيفة من السعال المستمر أو الحمى يجب أن يعزل نفسه لمدة سبعة أيام.

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على من هم في عزلة ذاتية عدم الاتصال برقم الطوارئ الخاص بالخدمة الصحية الوطنية 111 ما لم تتدهور الحالة.

عدم الاقتراب من الأقارب في حال العزل المنزلي لأقل من مترين.

من هم فوق الـ70 من العمر الذين يعانون من ظروف صحية خطيرة طويلة الأمد يحظر عليهم السفر بحرا.

ألغاء الرحلات المدرسية للخارج

وقال رئيس الوزراء إنه من الواضح أن المرض سيستمر في الانتشار في جميع أنحاء العالم ، وينبغي على الناس أن يستعدوا لواقع "التعطيل الشديد" لعدة شهور.

لكن الإجراءات التي شدد عليها جونسون لم تصل إلى حد الإجراءات الصارمة مثل إغلاق المدارس وحظر التجمعات الجماعية التي تم تبنيها في أيرلندا والنرويج وفرنسا وإيطاليا في محاولة لوقف انتشار الفيروس.