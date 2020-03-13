شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد فؤاد يطالب بخفض سعر الغاز للمصانع لتحفيز السوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر النائب محمد فؤاد، عصو مجلس النواب، أن الحكومة عليها إعادة النظر في سعر الغاز للمصانع وبالأخص كثيفة الاستهلاك منها، موضحا أن

السعر العادل للصناعة لابد أن يكون مثل الأسعار العالمية والذى يقدر بنحو 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية حتى تستطيع المنتجات المصرية المنافسة فى السوق المحلى وفى التصدير للخارج.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن ارقام التضخم منخفضة بشكل كبير، وأغلب الانخفاض جاء فى المنتجات الغذائية نتيجة لزيادة المعروض وفي نفس الوقت إنخفاض الطلب لذلك يحتاج السوق إلى تحفيز من خلال دعم الصناعة المصرية.

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واعتبر أن الحكومة عليها أن تقلل من أسعار بأعلى نسبة نص عليها قرار التسعير وهو 10%، حتي يكون ذلك متناسب مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة والركود العالمى المصاحب لفيروس كورونا، متوقعا خفض السعر لحدود ٣ و نص دولار.

وتنتظر الصناعة المصرية، رأى لجنة تسعير الطاقة بمجلس الوزراء، والتى من المقرر أن تنعقد خلال مارس الجارى لتعديل أسعار الغاز على الصناعة المصرية للصناعات المتضررة، والممثل فيها وزراء البترول والصناعة وعدد من الجهات الأخرى برئاسة مجلس الوزراء، حيث وعدت اللجنة بتعديل أسعار الغاز كل 6 أشهر بما يتناسب مع وضع الصناعات المصرية وأسعار الغاز عالميا، وحجم الضرر الواقع عليها خلال المرحلة الحالية.