بعد سقوط 27 عامودًا.. محافظ الوادي يثني على جهود "الكهرباء" لعودة التيار - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم الخميس، الشكر للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة للكهرباء والمهندسة صباح مشالي، رئيس شركة نقل الكهرباء والمهندس رأفت شمعة، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى، لتوزيع الكهرباء وللعاملين بقطاع الكهرباء بالمحافظة، بسبب ما وصفه "بذلهم الجهد طوال الساعات الماضية لإصلاح الأعطال الناتجة عن سقوط عدد من أبراج وأعمدة الإنارة نتيجة سوء الأحوال الجوية".

وأوضح الزملوط، أنه بالتنسيق مع وزارة الكهرباء جرى إعادة تشغيل خدمات التيار على مستوى المحافظة.

وكان تدفق التيار الكهربائي انتظم بمراكز محافظة الوادي الجديد بعد انقطاع دام لعدة ساعات بسبب سوء الأحوال الجوية بعد أن جرى الدفع بعدد من مولدات الديزل لحين الإصلاح بالشبكة الرئيسية.

وكانت العواصف الرملية وشدة الرياح في الوادي الجديد تسببت في سقوط 27 عمود جهد منخفض وقطع التيار الكهربائي عن المحافظة.