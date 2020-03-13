محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:
قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء الخميس، تشكيل لجنة بكل مركز على مستوى المحافظة لحصر وتقدير الخسائر الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.
وأوضح الزملوط، في بيان صحفي، أن المحافظة حريصة على حل ومعالجة الآثار السلبية الناتجة وسرعة اتخاذ اللازم تجاه المناطق المتضررة، مؤكداََ أنه جري الدفع بعدد من السيارات لتوفير مياه الشرب لقرى شرق بولاق وكذلك البدء فى إصلاح خط كهرباء مدينة باريس صباحًا بعد تحسن الأحوال الجوية.
كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل لجان لحصر خسائر سوء الأحوال الجوية في الوادي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.