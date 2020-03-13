تشكيل لجان لحصر خسائر سوء الأحوال الجوية في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء الخميس، تشكيل لجنة بكل مركز على مستوى المحافظة لحصر وتقدير الخسائر الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

وأوضح الزملوط، في بيان صحفي، أن المحافظة حريصة على حل ومعالجة الآثار السلبية الناتجة وسرعة اتخاذ اللازم تجاه المناطق المتضررة، مؤكداََ أنه جري الدفع بعدد من السيارات لتوفير مياه الشرب لقرى شرق بولاق وكذلك البدء فى إصلاح خط كهرباء مدينة باريس صباحًا بعد تحسن الأحوال الجوية.