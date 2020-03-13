مصور فيديو "الفلوكة" في الشارع: "كانوا بيجدفوا بمُلة السرير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - مارينا ميلاد:

هل رأيت من قبل "فلوكة" تسير في الشارع وأشخاص داخلها يجدفون؟!

بالتأكيد لأ، إلا إذا رأيت الفيديو الذي تداوله مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الخميس، لأشخاص يستقلون "فلوكةً خشبية" ويجدفون في مياه الأمطار التي ملأت الشارع.

وتعرضت مصر، الخميس، لموجة طقس سيء سببت سقوط أمطار غزيرة وهبوب رياح وأتربة. ما أدى إلى إغلاق طرق، وسقوط حالات وفاة، وانهيار منازل ببعض القرى.

تواصل "الخليج 365" مع الشخص الذي نشر الفيديو على "فيسبوك" للتحقق من صحته ومعرفة توقيته.

قال أحمد باسم، الطالب بكلية التجارة، إنه من قام بتصوير الفيديو ظهر اليوم بمنطقة رابعة العدوية بمدينة نصر.

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وأوضح أحمد أنه لا يعرف هؤلاء الأشخاص لكنه يعتقد أنهم من العاملين بمشاتل الزهور المنتشرة بالمنطقة هناك.

ليست المرة الأولى التي يقوم فيها أحمد بتصوير فيديوهات لسقوط الأمطار بمنطقته: "دي المرة التالتة اللي نفس المنطقة دي تغرق بالمنظر دة فمكنتش مفاجأة لكن الجديد كان موضوع الفلوكة خصوصا أنهم بيجدفوا بخشبة ملة سرير !".

ويؤكد أحمد أن هناك مشكلة كبيرة في الصرف الصحي بالمنطقة لذلك تعتمد على سيارات شفط المياة: "لا مفر من كارثة يعني".

كان هدف أحمد في البداية هو نشر فيديوهاته لتحذير الناس من بعض الشوارع وللتوثيق، لكن الآن أضاف على ذلك الاستفادة المادية حتى لو مقابل تقديري.

وكانت الحكومة ناشدت المواطنين بعدم مغادرة منازلهم، وقررت جعل اليوم إجازة مدفوعة للعاملين بالقطاعين الخاص والعام. وتتوقع الأرصاد استمرار هذه الموجة حتى السبت المقبل.

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