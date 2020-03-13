وكيل الزراعة بالفيوم: تساقط الأمطار الغزيرة يهدد بتلف "القمح والموالح"

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي: قال الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إن زراعات القمح، بالمحافظة ربما تتعرض للتلف بسبب غمر مياه الأمطار لأراضيها. وأضاف أن زراعات القمح في الفيوم تزيد مساحتها عن نصف مساحة الأراضي الزراعية للمحافظة. وأضاف أن هناك مخاوف على أشجار المانجو والموالح بسبب البكتريا الفطرية التي تصيب "ثمر" الفاكهة نتيجة زيادة نسبة الرطوبة. Advertisements وأشار وكيل وزارة الزراعة، إلى أن شدة الرياح تتسبب فى تساقط "زهرة" شجر المانجو ما ينذر أيضًا بتأثر المحصول. ولفت إلى أنه سيجرى عقد دورات إرشادية لمزارعي الفاكهة على مستوى المحافظة لتوعيتهم بضرورة رش الأشجار بمبيد يقضي على البكتريا والأمراض الفطرية التي تصيب الزرع بسببالرطوبة نتيجة موجة الطقس السيئ. كانت محافظة الفيوم تعرضت لموجة من الطقس السيئ وهطول أمطار رعدية منذ الساعات الأولى من صباح أمس الخميس.

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