إلغاء صلاة الجمعة في كربلاء بالعراق للأسبوع الثاني على التوالي

أعلنت إدارة العتبة الحسينية في مدينة كربلاء العراقية، عن إلغاء مراسم صلاة الجمعة للأسبوع الثاني على التوالي للحد من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".

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وجاء في بيان الإدارة أنه

"نظرًا للتعليمات الوقائية الصادرة من دائرة صحة كربلاء المقدسة، تقررَّ الاستمرار في إيقاف صلاة الجمعة لهذا الأسبوع أيضًا، وسيبقى هذا التوقف لحين تحسن الظروف الصحية بسبب انتشار فيروس كورونا".

وأضاف البيان أن القرار جاء على خلفية: "الظرف الصحي الراهن ورعاية لما دعّت إليه دائرة صحة كربلاء المقدسة من الامتناع عن عقد التجمعات الكبيرة في هذه الأيام".