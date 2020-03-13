السجن والغرامة لمن يخالف تعليمات وزارة الصحة اليونانية بشأن فيروس كورونا

أصدرت الحكومة اليونانية عدة إجراءات جديدة تقضى بإغلاق المحاكم ودور السينما والمسارح والمعارض وصالات الجيمنازيوم والملاهى الليلية وساحات الملاعب لمدة 15 يوماً.

كذلك أصدرت المحكمة العليا اليونانية قانونا يقضى بمعاقبة كل من خالف تعليمات وزارة الصحة اليونانية بشأن كورونا بالسجن لمدة تتراوح من 3 سنوات إلى مدى الحياة مع الغرامة. يقضى بمعاقبة كل من خالف تعليمات وزارة الصحة اليونانية بشأن كورونا بالسجن لمدة تتراوح من 3 سنوات إلى مدى الحياة مع الغرامة.

من ناحية أخرى الغت مساجد أثينا صلاة الجمعة غداً ولحين إشعار آخر.

وكانت منظمة الصحة العالمية أصدرت بياناً أعلنت فيه إنتشار المرض بشكل وبائى، الأمر الذي جعل جميع الدول تأخذ احتياطاتها السلمية لحصاره ومنع انتشاره .

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