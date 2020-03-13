كورونا يعلق الأفراح والمناسبات في السعودية

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية بأنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع

انتشاره، فقد تقرر اعتبارًا من يوم الجمعة 18 رجب 1441هـ الموافق 13 مارس 2020م، تعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات أو قاعات المناسبات والفنادق، وتتولى إمارات المناطق متابعة تطبيق القرار.



وتدعو وزارة الداخلية الجميع إلى الالتزام بتنفيذ القرار حرصًا على حماية صحة المواطنين والمقيمين، والتزامًا بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية.

