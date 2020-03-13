تحت شعار "سنساعدك في محاربته".. 9 خبراء صينين في إيطاليا لمكافحة كورونا

أرسلت الحكومة الصينية والصليب الأحمر تعزيزات إلى إيطاليا لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يصل 9 أطباء متخصصين في Covid-19 في الأشهر الأخيرة، مع 31 طنًا من الإمدادات الصحية، على متن رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية الصينية الشرقية متوجهة إلى روما، وتم إقلاعها قبل ساعات قليلة من مطار شنجهاي بودونج الدولي.

يتألف الفريق من أطباء من مؤسسات مختلفة بما في ذلك المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومستشفى غرب الصين في مقاطعة

سيتشوان، من بين المواد المرسلة هناك معدات وحدة العناية المركزة، ومعدات الحماية والأدوية المضادة للفيروسات.

وقال سون شووبنج نائب مدير الصليب الأحمر ورئيس الفريق الصيني في "جلوبال تايمز" قبل مغادرته "إنه الآن نضال عالمي، ولدينا طرق لعلاج المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة والمرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة مختلفة".

Advertisements

وسيسافر الفريق إلى روما اليوم مع تبرعات من معدات ومواد طبية

طارئة، ووفقا لقائد الفريق، فإن الإمدادات الطبية تأتي من عدة مدن صينية وتشمل أيضا بعض الأدوية العشبية مثل كبسولة Lianhuaqingwen.

قال سون ليانج زونجان، مدير قسم العلاج التنفسي والعلاج: "أثبتت كبسولة ليانهواكينجوين فعاليتها في علاج الكوفيد 19، وبدأت دول أخرى في التعرف على فعالية علاج الطب الصيني التقليدي".

وأكد أن العناية المركزة في مستشفى غرب الصين، تجري بعض التقارير البحثية والمبادئ التوجيهية بشأن تجربة السيطرة على الوباء المكتسب وعلاجه في الصين، ويأمل في مشاركة المعلومات مع الأطباء في إيطاليا.

واختتم تصريحاته: " إن عودة الفريق الطبي إلى الصين ستعتمد على كيفية تغير الوضع في إيطاليا".