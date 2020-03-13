عملية انتقامية أمريكية قيد التنفيذ في العراق

أكد مصدر عسكري أمريكي، أنّ القوات الأمريكية تشنّ غارات جوّية تستهدف جماعة مؤيّدة لإيران في العراق، غداة مقتل أمريكيين وبريطاني في هجوم صاروخي. وقال المصدر إنّ "العملية قيد التنفيذ" وتستهدف خصوصا مخازن أسلحة.



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