الكومنولث والفرانكفونية: هيمنة سياسية أم صراع ثقافي

تتقاسم رابطة دول الكومنولث والمنظمة الدولية للفرانكفونية نفوذهما حول العالم في نحو 140 دولة تتوزع في القارات: إفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكتين ودول المحيط الهادي، بينما يعتبر مراقبون أنهما تشكلان بقايا هيمنة استعمارية للمملكة المتحدة وفرنسا.

ويتهم مفكرون وساسة رابطة الكومنولث بأنها تسعى إلى إحياء الإرث الاستعماري للإمبراطورية البريطانية، في حين تتهم الفرانكفونية بأنها أحادية الفكر عبر هيمنة اللغة الواحدة على الأعضاء، مع تهميش وإقصاء كل اللغات الأخرى، غير أن الكيانان يكافحان للتأكيد أنهما يحاولان مد جسور التواصل الثقافي والمساعدة في التطوير والتنمية المستدامة.

الكومنولث

شكلت دول الـ Commonwealth كنتيجة لوعد بلفور عام 1926 الذي نظم العلاقة بين بريطانيا والدول الواقعة تحت هيمنتها، وتم إضفاء الطابع الرسمي على هذه العلاقة من خلال المادة رقم 4 في قانون وستمنستر عام 1931.

تعتبر الكومنولث رابطة حرة لدول المستقلة التي تضم المملكة المتحدة وبعضا من الدول التي كانت سابقا تحت ظل السيادة البريطانية، إلّا أنّها تتمتع ضمن الرابطة بسيادة ورأيٍّ متساويين بغض النظر عن الحجم أو المكانة الاقتصادية، وتعترف بالملكة كرئيس رمزيٍّ لهذه الرابطة.

مليار ونصف المليار

يعد الكومنولث موطنا لـ2.4 مليار شخص، في 53 دولة من مختلف القارات الإفريقية والآسيوية والأوروبية والأمريكيتين ودول المحيط الهادي، وتتمتع هذه الدول بطبيعةٍ مختلفةٍ، فبعض الدول ضمن الرابطة هي دول كبيرة في حين أنّ البعض الآخر دول صغيرة، وأخرى مقدمة وغيرها من البلدان النامية ودول العالم الثالث.

انسحابات

واجه الكومنولث العديد من الصعوبات مع مرور الزمن، حيث شهد الكومنولث العديد من الانسحابات، كما فعلت إيرلندا عام 1949، وجنوب إفريقيا عام 1961، وباكستان عام 1972، على الرغم من انضمام جنوب إفريقيا في 1994 وعودة باكستان مرة أخرى في 1989.

الفرانكفونية

يقصد بالـFrancophone البلدان والأفراد الناطقين باللغة الفرنسية، وتحاول المنظمة التعريف بمجموعة الشعوب الناطقة بالفرنسية على المستويين المحلي والدولي، وتضطلع بنشاطاتها من خلال منظمات وهيئات وجمعيات حكومية وشعبية لتحقيق الأهداف المشتركة للشعوب الناطقة بالفرنسية.

80 بلدا

تكونت مؤسسات وهيئات وجمعيات عديدة حكومية وغير حكومية لخدمة أهداف الفرانكفونية وتنفيذ البرامج والقرارات المنبثقة عن قممها والهيئات السياسية، بينما تتألف المنظمة من 80 بلدا منها 57 دولة عضوة و23 دولة برتبة مراقب، تم تأسيس هذه المنظمة عام 1970 ومقرها الرئيسي فرنسا.

الكومنولث بلغة الأرقام

رابطة حرة للدول المستقلة ذات سيادة

تضم رابطة دول الكومنولث 53 دولة

يقطن دول الرابطة 2.4 مليار شخص

Advertisements

تضم أكثر من 80 منظمة حكومية دولية

أبرز أهداف رابطة الكومنولث

تقديم التدريب والمساعدة التقنية

دعم صانعي القرار لوضع التشريعات وتنفيذ السياسات

نشر الخبراء والمراقبين لتقديم الحلول للمشاكل الداخلية

توفير الأنظمة والبرامج والأبحاث لإدارة الموارد

الفرانكفونية بلغة الأرقام

الفرنسية هي لغة التعليم لثمانين مليون شخص

300 مليون ناطق باللغة الفرنسية

تضم المنظمة 84 دولة وحكومة

تعيش نسبة 48 % من الفرانكفونيين في إفريقيا

أربعة أهداف للدول الفرانكفونية

ترويج اللغة الفرنسية

تعزيز السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان

دعم التعليم والتدريب والبحث العلمي

توطيد التعاون لخدمة التنمية المستدامة