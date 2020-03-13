كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمدة نيويورك يعلن حالة الطوارئ بسبب فيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن عمدة مدينة نيويورك الأمريكية بيل دي بلاسيو، مساء الخميس، حالة الطوارئ بالمدينة، بسبب تفسي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وارتفاع عدد المصابين إلى 95 حالة.

واعتبارا من يوم الجمعة، تحظر سلطات ولاية نيويورك التجمعات الحاشدة بمشاركة أكثر من 500 شخص.

هذا وتم إغلاق مجمع المباني في كابيتول هيل الذي يضم مقر الكونغرس، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وأعلن محافظ ولاية كالفورنيا حظر التجمعات لأكثر من 250 شخصا حتى نهاية الشهر الجاري، كما سيتم إغلاق حديقة "ديزني لاند" اعتبارا من يوم السبت المقبل، كما أجلت استوديوهات "هوليوود" عروض بعض الأفلام على خلفية انتشار الفيروس.

واتخذت بعض الولايات الأمريكية بما فيها كونيتيكت وماريلاند وماساتشوستس، عددا من الإجراءات الاحترازية مثل حظر التجمعات وإغلاق المدارس ومختلف المواقع الثقافية والأماكن العامة، بالإضافة إلى تأجيل أو إلغاء مختلف الفعاليات الاجتماعية.

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ويذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ أكثر من 1300 حالة، فيما توفي 38 شخصا.