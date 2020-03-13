كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تونس تعلن ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 13 حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة التونسية نصاف بن علية، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع عدد الإصابات إلى 13 حالة، دون تسجيل أي وفاة به حتى الآن.

وذكرت بن علية: أن عدد الحالات الخطرة المسجلة بلغ اثنتين فقط، وأن الحالتين في المستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة، مؤكدة على أن الفرق الطبية تواصل أخذ عينات من المخالطين للحالات المصابة، لافتة إلى أنه وقع تشديد المراقبة على المسافرين الوافدين من البلدان الموبوءة بالفيروس.

كما دعت إلى ضرورة الالتزام بشروط حفظ الصحة من أجل حماية صحة المواطنين، معتبرة أن تونس ما زالت في المرحلة الثانية من الفيروس في ظل عدم تسجيل أي حالة وفاة، مشددة على أهمية الالتزام بالعزل الصحي الذاتي للمشتبه باصإبتهم بالفيروس، موضحة أن السلطات الأمنية والصحية تملك جميع الصلاحيات القانونية لإلزام الأشخاص غير الممتثلين للعزل بضرورة تطبيقه.

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