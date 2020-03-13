كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات الأمن العراقية تحاصر فندقا في النجف بسبب "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حاصرت قوات الأمن العراقية، مساء اليوم الخميس، فندقًا في منطقة الجديدة الأولى خان المخضر بمحافظة النجف، يضم عدد من الزوار الإيرانيين دخلوا إلى المدينة مؤخراً، وهناك معلومات تفيد بإصابة هؤلاء الزائرين بفيروس كورونا المستجد.

هذا ويرفض هؤلاء الزائرين تسليم أنفسهم للفرق الصحية، ولذلك تعمل القوات الأمنية بالتعاون مع الفرق الصحية لاقتحام الفندق.

وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية في العراق، في وقت سابق من اليوم، أن الخطوط الجوية العراقية وقف جميع الرحلات الجوية إلى الهند ولبنان بسبب فيروس كورونا.

وجاء في البيان الصادر عن الشركة أن هذا القرار لا يشمل رحلات الإجلاء من الهند وأن يوم 15 مارس سيكون آخر يوم يمكن فيه للعراقيين في لبنان العودة إلى البلاد.

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