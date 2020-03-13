كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة منذ بداية انتشاره.. الصين تتهم الجيش الأمريكي بإدخال كورونا إليها.. وتطالب بتفسير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، مساء الخميس، إن "الجيش الأمريكي ربما جلب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى مدينة ووهان الصينية، التي كانت الأكثر تضررًا بسبب الفيروس"، وفقًا لما نقله موقع "روسيا اليوم".

وقال تشاو لي جيان، في تغريدة بالإنجليزية عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "متى ظهر المرض في الولايات المتحدة؟ كم عدد الناس الذين أصيبوا؟ ما هي أسماء المستشفيات؟ ربما جلب الجيش الأمريكي الوباء إلى ووهان.. تحلوا بالشفافية! أعلنوا بياناتكم! أمريكا مدينة لنا بتفسير".

وقالت اللجنة الصحية الصينية، في وقت سابق من اليوم، إن "فيروس كورونا تجاوز ذروته في البلاد مع تسجيل 8 حالات إصابة جديدة فقط في إقليم هوبي، بؤرة انتشار الفيروس".

وأعلن الإقليم تخفيف المزيد من قيود السفر، وسيسمح أيضا باستئناف الإنتاج في بعض القطاعات في مدينتين ومقاطعتين.

وأفاد المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية مي فنغ، بأن "الصين تجاوزت بشكل عام ذروة الوباء"، مشيراً إلى أن "الزيادة في الحالات الجديدة تنحسر".

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كما ذكرت اللجنة أن "مدينة ووهان سجلت جميع الحالات الجديدة، يوم أمس الأربعاء، وخارج ووهان سجل بر الصين الرئيسي 7 حالات جديدة منها 6 حالات قادمة من الخارج".

وبالرغم من تفشي الفيروس بشكل سريع في أنحاء العالم، إلا أن انتشاره تباطأ بشكل ملحوظ في الصين خلال السبع أيام الماضية، بسبب الإجراءات المشددة المفروضة للسيطرة على حركة الناس والمرور، بما في ذلك فرض إغلاق على مدينة ووهان التي يقطنها 11 مليون نسمة.