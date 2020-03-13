كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الأمن الدولي يدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الخميس، عن أدانتهم بأشد العبارات لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في الخرطوم، مشددين على أن "هذه الهجمات غير مقبولة"، ودعوا إلى محاسبة الجناة.

وجدد أعضاء المجلس الأمن دعمهم الكامل لحمدوك في مساعيه لرؤية السودان، من خلال "مرحلة انتقالية ناجحة بطريقة تحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني لمستقبل سلمي ومستقر وديمقراطي ومزدهر".

وأعرب أعضاء المجلس عن تضامنهم مع شعب السودان، مؤكدين استعدادهم لدعم حكومة الخرطوم خلال الفترة الانتقالية، وأكدوا على التزامهم القوي بسيادة واستقلال السودان ووحدته الوطنية.