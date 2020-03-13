كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الفرنسي يأمر بإغلاق كافة المدارس والجامعات لمواجهة "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الخميس، بأن كل المدارس والثانويات والجامعات ستغلقُ أبوابها ابتداءً من يوم الاثنين القادم، في إطار جهود الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وقال ماكرون: "ما زلنا في بداية الأزمة، والعدوى تنتشر في أوروبا"، وطلب من الفرنسيين أن يقللوا من تحركاتهم إلا في حال كان ذلك ضرورياً.

كما أعلن عن اتخاذ إجراءات؛ لحماية الشركات الصغرى من الإفلاس، وطلب من الشركات أن تشجع موظفيها على العمل عن بعد، على غرار ما تفعل الوزارات في البلاد، موضحاً أنه "سيبحث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، تحركاً عالمياً بشأن كورونا في إطار مجموعة السبع، التي ترأسها واشنطن".

Advertisements

هذا وسجلت فرنسا أكثر من 2876 حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما توفي 61 شخصا في البلد الأوروبي بسبب كورونا الذي تحول إلى وباء عالمي.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت مساء يوم أمس الأربعاء، فيروس كورونا التاجي الذي يتفشى حول العالم "وباء عالميًا"، لكنها أكدت على أنه لا يزال من الممكن "السيطرة عليه".

وبحسب الصحة العالمية، فقد تضاعف في الأسبوعين الأخيرين الإصابات بالفيروس خارج الصين 13 مرة، كما تضاعف عدد البلدان التي وصل إليها الوباء ثلاث مرات.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي بجنيف: إننا "قلقون للغاية تجاه مستويات التفشي المقلقة وخطورتها، وكذلك أيضا إزاء مستويات انعدام التحرك المقلقة" في العالم".