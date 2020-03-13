تفاصيل حصرية عن كليب ليلى غفران الجديد.. أغنية شعبية

أعلنت الفنانة، ليلي غفران، عن اقتراب موعد إصدارها كليب جديد، لكنها لم تكشف تفاصيله.
وروجت ليلى غفران لجديدها بنشر مقطع من عملها الجديد، دون إظهار وجهها للجمهور، مع عبارة “قريبا”، غير أن مصادر مقربة منها كشفت لـ”اليوم24” أن العمل كليب، صور في مدينة الإسكندرية المصرية، وأخرجه محمد أنيس، وهو بعنوان “مساء اللوز”
وعلى مستوى الأغنية، فإنها شعبية، وتعاملت فيها ليلى غفران مع كاتب الكلمات، إيهاب عبد العظيم، والملحن عمرو الشاذلي، والموزع أحمد شعتوت.
وكانت ليلى غفران قد دشنت عودتها إلى الساحة الفنية، بأغنية جديدة بعنوان “جاني الغرام” التي تعتبر باكورة أعمال ألبومها الجديد، الذي يضم أغاني بلهجات مختلفة، بينها المصرية، واللبنانية، والخليجية، والمغربية.
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