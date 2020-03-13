غدًا خطبة موحدة في المساجد.. الشؤون الإسلامية: كورونا لا ينبغي أن يخلق الفزع واحذروا ممن يستغل الظروف للربح

عمّمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مساء اليوم الخميس، خطبة موحدة، ليوم غد جمعة، على خطباء المساجد في جميع مدن وقرى المغرب، تضمنت إرشادات توعوية للمواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، في مراسلة إلى مندوبيه توصل “اليوم 24” بنسخة منها، “يشرفني أن أوافيكم بالخطبة الموحدة ليوم الجمعة 13 مارس 2020، طالباً منكم إيصالها في أقرب وقت إلى خطباء جميع المساجد، وتوجيههم إلى ضرورة التقيد بمضمونها”.

ويقول نص الخطبة الأولى: “إن انتشار فيروس كورونا يجب عليه المؤمنين أن يدفع المؤمنين إلى اتخاذ كل أشكال الاحتياط والاحتراز”، مضيفاً “غير أنه لا ينبغي أن يخلق في نفسيتهم الهلع والفزع، ماجامت تتخذ في مواجهة هذا الفيروس جملة من التدابير لمعالجة المصابين من جهة، وللحد من انتشاره من جهة أخرى”.

وتتضمن الخطبة أيضاً إرشادات للمواطنين من أجل الوقاية من الفيروس، تتعلق بالنظافة، والمتابعة الطبية، والسلوكات الصحية التي تحمي من انتشار العدوى، كما تُبيّن أعراض الإصابة بالفيروس، وطرق انتقاله من شخص إلى آخر.

Advertisements

أما الخطبة الثانية فتحرص، حسب نص الخطبة الموحدة الذي توصل “اليوم 24” بنسخة منه، على التحذير من الوقوف في براثن ممن “لا ضمير له”، الذي “يستغل هذه الظروف ويحتكر على الناس حاجاتهم من الأطعمة والأشربة والأدوية، ووسائل النظافة طمعاً في أكل أموالهم بالباطل”، وتلفت الانتباه إلى أنه “يقصد الربح حيث الخسارة المحضة، ويستغل أحوال الناس الضرورية للاستغناء”.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أعلنت، أمس الأربعاء، قرارها إلغاء جميع المواسم الدينية مهما كان حجم التجمعات التي تشهدها، بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيج-19) في عدد من البلدان.