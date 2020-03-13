سعد فاروق – صحافي متدرب
واصل فريق الجيش الملكي مسلسل نزيف النقاط، بتعادله اليوم أمام حسنية أكادير في مؤجل الجولة 18 والتي انتهت بالتعادل هدف داخل كل شبكة .
وبالعودة لأطوار المقابلة، فقد شهد في شوطها الأول شحا في المحاولات التهديفية لكلا الطرفين، وأداء متواضع لفريق الجيش الملكي، الذي فشل للمرة الرابعة على التوالي الحفاظ على تقدمه خلال الجولة الأولى.
ومع بداية الشوط الثاني تحسن الأداء نسبيا وتحركت الآلة الهجومية لكلا الفريقين، ليباغث عبد الإله عميمي دفاع الحسنية بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 49 بعد تمريرة “ميليمترية” من عمر الجراري، ليصطاد بعد ذلك الفريق السوسي ضربة جزاء نفدها بنجاح كريم البركاوي .
باقي الدقائق لم تسجل أي جديد سوى طرد أيمن الشباني بعد عرقلة البركاوي في حدود الدقيقة 72 ، لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين 1-1 .
وبتعادل اليوم حافظ الجيش على مركزه الخامس برصيد 31 ، فيما قلص الحسنية صاحب المركز الرابع عشر بـ 17 نقطة فارق النقاط بينه وبين سريع واد زم إلى ثلاث نقاط مع مبارتين ناقصتين.
كانت هذه تفاصيل خبر مسلسل الاستعصاء “يلازم” الجيش الملكي خلال النصف الثاني من المباريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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