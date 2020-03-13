شكرا لقرائتكم خبر عن بين 5 و10 آلاف.. بريطانيا تتوقع ارتفاعا كبيرا في إصابات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وقال جونسون للصحفيين، وهو يعلن عن إجراءات أكثر صرامة للسيطرة على انتشار المرض: "سيرتفع عدد الحالات بشكل حاد. والواقع أن العدد الحقيقي للحالات أعلى - ربما أعلى بكثير - من عدد الحالات التي أكدناها حتى الآن عن طريق الفحوصات".
وحذر جونسون من أن ذروة الإصابة بالفيروس المتوقعة لبريطانيا لا تزال "على بعد بضعة أسابيع" وأن العديد من العائلات ستفقد أحباءها قبل الأوان" بسبب الإصابة بالفيروس المميت.
وقدر باتريك فالانس ، كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية، عدد المصابين البريطانيين بأنه يمكن أن يتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف مصاب.
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