شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق برنامج الجولات العامة في البيت الأبيض والان نبدء بالتفاصيل

علقت الحكومة الأمريكية برنامج الجولات العامة في البيت الأبيض، بسبب تصاعد عدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة. وقال البيت الأبيض إنه "تم تعليق جميع الجولات العامة في البيت الأبيض مؤقتا"، لإتخاذ الحذر من انتشار فيروس كورونا. وتتوفر هذه الجولات المصحوبة بمرشدين من الثلاثاء إلى الخميس وتقتصر الجولات العامة في البيت الأبيض على مجموعات مكونة من 10 أشخاص أو أكثر ويجب طلبها من خلال عضو في الكونغرس.

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