حاكم نيويورك حظر أي تجمع يضم أكثر من 500 شخص بما في ذلك في مسارح برودواي

أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو أنّه قرّر حظر أي تجمّع يضمّ أكثر من 500 شخص، بما في ذلك في مسارح برودواي، في "إجراء جذري" يرمي إلى المساعدة في الحدّ من تقشّي وباء كورونا المستجدّ، مشيرا الى "أننا نأخذ إجراءات جذرية للحدّ من عدد الناس في بيئة معدية. والحظر سيسري اعتباراً من مساء الجمعة باستثناء مسارح برودواي التي سيسري فيها القرار اعتبارا من مساء الخميس".
وفي أعقاب ذلك، أشار الموقع الالكتروني "توداي تكس" المخصّص لمبيعات التذاكر عبر الانترنت إلى أنّ "كل مسارح برودواي ستكون مغلقة بدءاً من الساعة 17,00 من مساء اليوم، وحتى 13 نيسان".
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