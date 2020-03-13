ديزني لاند في ولاية كاليفورنيا الأميركية تغلق أبوابها بسبب تفشي كورونا ابتداء من السبت

أعلن متحدث باسم منتجع ​ديزني لاند​ في ولاية ​كاليفورنيا​ الأميركية أنه "في حين لم يتم الإبلاغ عن حالات فيروس ​كورونا​ في منتجع ديزني لاند، إلا انه بعد مراجعة إرشادات الأمر التنفيذي لحاكم كاليفورنيا بعناية ولصالح ضيوفنا وموظفينا، فإننا سنقوم بإغلاق أبوابنا ابتداء من صباح يوم السبت 14 آذار وحتى نهاية الشهر"، موضحا أنه "على الرغم من أن الحديقة ستغلق يوم السبت، فإن الفنادق في منتجع ديزني لاند ستظل مفتوحة حتى يوم الاثنين 16 آذار لمنح الضيوف القدرة على القيام بترتيبات السفر اللازمة".

وأكد في بيان "أننا سنراقب الوضع الحالي ونتبع نصائح وتوجيهات المسؤولين الفيدراليين وحكومات الولايات والوكالات الصحية، كما سنعمل مع الضيوف الذين يرغبون في تغيير زياراتهم أو إلغائها، وسنرد الأموال خلال فترة الإغلاق".

