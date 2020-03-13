أعلنت ​وزارة الصحة​ الجزائرية عن "تسجيل ثاني حالة وفاة ب​فيروس كورونا​ المستجد في البلاد، ليرتفع عدد الوفيات إلى اثنين، وعدد الإصابات المؤكدة إلى 26"، مشيرة الى ان "الوفاة الثانية سجلت لدى رجل عمره 55 عاماً"، مؤكدة ان "عشرة مصابين غادروا الحجر الصحي ب​مستشفى​ بوفاريك ومستشفى معسكر بعد التأكد من شفائهم، والتحقيق ما زال مستمراً لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا في ​اتصال​ مع المصابين"، مشددة على أن "نظام الحيطة والتأهب الذي أقرته الوزارة سيبقى ساري المفعول".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الجزائرية: ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس الكورونا إلى اثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.