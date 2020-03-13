الصحة المصرية: خروج 12 حالة من مصابي فيروس كورونا من مستشفى العزل

أعلن المتحدث الرسمي باسم ​وزارة الصحة المصرية​ خالد مجاهد، "خروج 12 حالة من مصابي ​فيروس كورونا​ المستجد من ​مستشفى​ العزل من إجمالي الـ27 حالة التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية عقب تلقي العلاج"، مشيراً إلى "تسجيل 13 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا، بينهم 6 ​حالات​ بدون أي أعراض، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية"، لافتاً الى ان "الحالات المشار إليها هي لـ10 مصريين و3 أجانب من جنسيات مختلفة".

وبيّن مجاهد، ان "حالة الوفاة هي لسيدة مصرية عمرها 60 عاما من محافظة الدقهلية، حيث استقبلها مستشفى صدر المنصورة وهي تعاني من التهاب رئوي حاد صباح الأربعاء الماضي، وعلى الفور أخذت عينة من الدم لفحصها وجاءت النتيجة إيجابية، نقلت بعدها إلى مستشفى العزل، حيث توفيت هناك".