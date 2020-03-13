الاتحاد الأوروبي: طرح خطة تقضي بدفع ألفي يورو لكل طالب لجوء مقيم بالجزر اليونانية

أعلنت مفوضة ​الاتحاد الأوروبي​ للشؤون الداخلية السويدية إيلفا يوهانسون، عن "طرح خطة تقضي بدفع ألفي يورو لكل طالب لجوء مقيم في ​المخيمات​ المكتظة بالجزر اليونانية، لقاء العودة طوعاً لبلده، وهذه الخطة ستكون سارية لمدة شهر واحد فقط، بسبب المخاوف من جلب المزيد من ​المهاجرين​ الذين سيحاولون الاستفادة منها".

ووصفت يوهانسون "الخطة بأنها نافذة فرصة مفتوحة أمام طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي لدواعي اقتصادية، وبطبيعة الحال اللاجئون لن يعودوا لأن ذلك ليس بوسعهم، لكن المهاجرين الاقتصاديين الذين ربما يدركون أن طلبهم للجوء لن يلقى ردا إيجابياً وقد يكونوا معنيين بفعل ذلك".