وزارة الشؤون الدينية الجزائرية تغلق جميع مؤسساتها بسبب كورونا

أعلنت ​وزارة​ الشؤون الدينية الجزائرية "اغلاق المؤسسات التابعة لها بداية من اليوم"، داعية القائمين على المساجد إلى "التخفيف من الدروس وخطب الجمعة، وشمل القرار مدارس دينية وقرآنية ومعاهد تكوين، فضلا عن المركز الثقافي الإسلامي بفروعه"، مشيرة الى ان "هذا القرار جاء تنفيذاً لأوامر ​الرئيس الجزائري​ ​عبد المجيد تبون​ بغلق جميع مؤسسات القطاع، كإجراء احترازي ضد تفشي ​فيروس كورونا​".

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