الاتحاد الأوروبي: تقديم ألفي يورو للاجئ الذي يعود طوعياً إلى أراضيه من الجرز اليونانية

أعلنت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون، عزم الاتحاد الأوروبي "منح ألفي يورو لللاجئين المتواجدين في الجزر اليونانية قبل عام 2020، حال قبولهم العودة الطوعية إلى بلدانهم".
ولفتت يوهانسون إلى أنها "تباحثت مع وزير شؤون الهجرة واللجوء اليوناني نوتيس ميتاراكيس، بشأن آلية جديدة تشمل نحو 5 آلاف لاجئ في الجزر اليونانية، ولمدة شهر واحد بحيث ستتولى المفوضية الأوروبية تمويل المشروع".
كما أكدت إمكانية البدء بتنظيم عمليات عودة اللاجئين، بالتعاون مع كل من وكالة حماية حدود الاتحاد الأوروبي "فرونتكس"، والمنظمة الدولية للهجرة.
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