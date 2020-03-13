الجيش الأميركي: سحب أعداد من قواتنا المنتشرة بالشرق الأوسط بسبب تفشي كورونا

أعلن ​الجيش الأميركي​ عن "سحب أعداد من قواته المنتشرة في ​الشرق الأوسط​، على خلفية انخفاض التهديد ال​إيران​ي بالانتقام لمقتل قائد ​فيلق القدس​ السابق، ​اللواء​ ​قاسم سليماني​، بسبب تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد (كوفيد 19) في إيران"، مشيراً الى ان "نحو 1000 جندي أميركي قد غادروا المنطقة خلال الأسبوعين الماضيين، وأنه من المتوقع أن يغادر حوالي 2000 جندي في الأسابيع القادمة".

هذا وكانت ​وزارة الصحة​ الايرانية، قد أعلنت في وقت سابق، أن "عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وصل إلى 9 آلاف، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 354"، مشيرة الى ان "عدد المتعافين حتى الآن وصل إلى 2959".