شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية المصري ينشئ غرفة طوارئ مركزية ويفتح مقراته لاستقبال المتضررين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنشأ حرب الحرية المصري، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، غرفة طوارئ مركزية لتلقي الشكاوى والاستغاثات من المواطنين المتضررين بسبب سقوط الأمطار بغزارة وسوء أحوال الطقس، معلنا عبر صفحته الرسمية عن تلقي الطلبات عبر الخط الساخن او من خلال الصفحة الرسمية لأمانة التواصل المجتمعى.

كما قرر الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب، فتح جميع مقرات الحزب بجميع المحافظات لاستقبال المواطنين داخل المقر وتجهيز كافة الاحتياجات من الطعام والادوية وتجهيز اماكن للنوم والإقامة لمن ليس له مأوى وأطفال الشوارع .

وقال رئيس الحزب، إنه تم التواصل مع كافة الجهات المعنية وجميع الوزارات، وغرف العمليات المعنية بالأجهزة التنفيذية وشركة المياة والصرف الصحى والكهرباء والتنمية المحلية لارسال الاستغاثات والطلبات بأسرع وقت ممكن وحل الازمات الخاصة بالمواطنين.

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وتابع حسب الله، أن الغرفة تلقت عدد من الشكاوى بجميع المحافظات، وتم التواصل مع الجهات المعنية في الحال، كما أن هناك فريق من شباب الحزب جاهز للنزول بالشارع في اي وقت لحل المشكلات التي يستطيع الحزب انجازها لمعاونة الاجهزة القائمة على استقبال الإغاثات، كما أن هناك مقرات استقبلت عدد كبير ممن ليس لهم مأوى و اطفال الشوارع بالفعل داخل المقرات وتم تقديم كافة سبل الدعم لهم ولذويهم.

وفى وقت سابق أكد الرائد كريم هاشم، الضابط بالإدارة العامة للمرور، أن الإدارة لم تتلق أي بلاغات بوجود حوادث على الطرق حتى ألان، في ظل الطقس السئ الذى يضرب مصر في الأيام الراهنة، موضحا أن هناك حالة سيولة مرورية خلال الساعات الحالية ولم تتأثر بالأمطار الغزيرة.

وقال الضابط بالإدارة العامة للمرور، في تصريحات لبرنامج مانشيت، المذاع على قناة إكسترا نيوز ،والذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، إنه لم تشهد الطرق أي كثافات مرورية للسيارات، متابعا: فقط تجمع المياه في بعض المناطق ويتم التعامل معها من خلال الخدمات المرورية المتواجدة في الطرق بالتنسيق بين غرفة الإدارة العامة للمرور والجهات المعنية لإرسال سيارات شفط مياه إلى أماكن تجمع مياه المطر من أجل القضاء على أي كثافات مرورية نتيجة تجمع المياه.