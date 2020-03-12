تركيا تغلق المدارس والجامعات وتستعين بالتعليم عن بعد مخافة انتشار فيروس كورونا

أفاد إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئاسة التركية، اليوم الخميس، أن السلطات قررت إغلاق المدارس الابتدائية والثانوية لمدة أسبوع، اعتبارا من 16 مارس، وإغلاق الجامعات لمدة ثلاثة أسابيع بسبب فيروس كورونا.

وكشف كالين، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للوزراء في القصر الرئاسي،أن بلاده ستستعين بتقنيات التعلم عن بعد لأجل كبح انتشار العدوى.

وأضاف المتحدث ذاته، إلى أن جميع الأحداث الرياضية التي ستقام في تركيا، لن تسمح بدخول الجمهور حتى نهاية أبريل المقبل.

وكان قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، قد صرح في وقت سابق، على أن بلاده سجلت أول حالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد، تعود لمواطن تركي تركيا ظهرت عليه أعراض حمى شديدة وسعال شخصت حالته على أنه يعاني من الإصابة بالفيروس.

وأوضح أن المريض أصيب على الأرجح بالفايروس المستجد، خلال رحلة إلى دولة أوروبية.