أسماء بيوتي: كلشي كيربح الفلوس من يوتوب.. غير أنا كنبين وهما لا – فيديو

أكدت اليوتوبرز، أسماء بيوتي، أنها على عكس جميع اليوتوبرز، الذين يكسبون المال من يوتوب، ولا يظهرون ذلك للجمهور، تشارك كل شيء مع متتبعيها.
وكانت أسماء بيوتي قد خطفت أنظار متتبعي الويب المغربي، عندما شرعت في بناء فيلا خاصة بها، وكذلك افتتاح صالون، من أرباح يوتوب، والاشهارات، وعلقت على ذلك، في حديثها مع “اليوم24″، بالقول إن كل اليوتوبرز يحققون أرباحا مهمة.
ونفت بيوتي أن تكون قد تضررت من سياسة يوتوب الجديدة، مؤكدة أن الشروط، التي وضعها لصالحها.
واعتبرت بيوتي أن زوجها سندها، وكل شيء في حياتها عند حديثها عنه، خصوصا أن قصة زواجهما معروفة لدى متتبيعيها.
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