تجنبا لتفشي كورونا.. إيقاف الرحلات الجوية بين المغرب والجزائر

قررت الحكومتان المغربية والجزائرية، مساء اليوم الخميس، وقف الرحلات الجوية بين البلدين مؤقتا كاجراء” احترازي” لمنع تفشي وباء كورونا فيروس حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية.
وجاء في البيان “تقرر مساء اليوم الخميس اتفاق مشترك بين الحكومتين الجزائرية والمغربية وقف الرحلات الجوية مؤقتا بين البلدين كإجراء احترازي لمنع تفشي وباء كورونا فيروس”.
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