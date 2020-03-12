كورونا في سوق أربعاء الغرب؟.. إيقاف شخص حرض على مقاطعة المؤسسات بسبب الفيروس

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطنية، مساء الخميس، توقيف شخص يروج أخبار انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أحد مدينة سوق أربعاء الغرب بضواحي القنيطرة.

وقالت المديرية، في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل “تويتر”، إنه تم إيداع شخص تحت الحراسة النظرية على خلفية بحث قضائي، لنشره أخباراً زائفة بواسطة مكبر للصوت في أحد أحياء مدينة سوق أربعاء الغرب”.

وزعم الشخص بواسطة مكبر الصوت، انتشار وباء كورونا المستجد في المدينة، كما حرض المواطنين على عدم إرسال أبنائهم لمؤسساتهم التعليمية، حسب البلاغ ذاته.

وضمن حملة ل”مكافحة الأخبار الزائفة، كانت الشرطة في مدينة تطوان أوقفت، قبل أسبوعين، شاباً ظهر في شريط فيديو يُخبِر بانتشار فيروس كورونا داخل المدينة، كما أوقت شابين في مدينة مراكش كانا بصدد تصوير فيديو، يزعمان فيه بأنهما مصابان بالفيروس.

وحثت وزارة الداخلية المواطنين، في وقت سابق، على ضرورة توخي الحذر أمام ترويج أخبار كاذبة بواسطة تقنيات التواصل الحديثة، مشددة على أنه سيتم اتخاذ جميع التدابير القانونية من طرف السلطات المختصة لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج لهذه الافتراءات والمزاعم.