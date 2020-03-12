تصوير – يونس ميموني
تأسف بيدرو بنعلي، مدرب فريق اتحاد طنجة، لغياب الجماهير عن مباريات البطولة الوطنية بسبب الخوف من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.
وقال بنعلي، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت هزيمة فريقه أمام الوداد لحساب منافسات البطولة “حرام التيران بلا جمهور.. بحال إلى واكلين القطبان بلا ملحة بلا بزار بلا كامون”.
وتابع “أن تلعب أمام فريق من حجم الوداد البيضاوي وتضيع العديد من الفرص، وترتكب بعدها أخطاء بدائية فحتما ستدفع الثمن، استهلنا المباراة بشكل جيد وكنا نعي جيدا قيمة الوداد وطريقة لعبه”.
واستطرد قائلا “مرة أخرى ضربة جزاء، ضيعينا العديد من الفرص وفقدنا التركيز بعدها لتكون الهزيمة نصيبنا”.
كانت هذه تفاصيل خبر بنعلي عن “كورونا”: “حرام الملعب بلا جمهور.. بحال إلى واكلين القطبان بلا ملحة بلا كامون” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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