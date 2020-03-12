شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: إغلاق المدارس والجامعات للحد من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن فرنسا ستغلق جميع المدارس والجامعات الأسبوع المقبل في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا.

ووصف ماكرون، في خطاب نقله التلفزيون، تفشي الفيروس بأنه أكبر أزمة للصحة العامة في فرنسا منذ قرن، كما حثّ أصحاب الأعمال على السماح للموظفين بالعمل من المنزل, وقال: "إن كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية يجب أن يبقوا في منازلهم".

وأضاف، أن الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها مطلع الأسبوع المقبل يجب أن تمضي قدما.