شكرا لقرائتكم خبر عن بعد لقائه مسؤول برازيلي مصاب.. هل يخضع «ترامب» للفحص؟ والان نبدء بالتفاصيل
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام، في تصريح صحفي اليوم: "إن الرئيس ونائب الرئيس مايك بنس، لم يختلطا عملياً بالمستشار الذي ثبتت إصابته بالفيروس، وليسا بحاجة للخضوع للفحص في الوقت الراهن".
وتسود حالة من القلق في الكونغرس الأمريكي، تعززت بعد إعلان السيناتور الجمهوري تيد كروز، والنائب بول غوسار، خضوعهما للحجر الصحي بسبب اتصالهما في الأيام القليلة الماضية مع مصاب بالفيروس، خلال مؤتمر عقد منذ عدة أيام.
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