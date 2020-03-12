شكرا لقرائتكم خبر عن بعد لقائه مسؤول برازيلي مصاب.. هل يخضع «ترامب» للفحص؟ والان نبدء بالتفاصيل

أعلن البيت الأبيض، أنه لا حاجة في الوقت الراهن، لخضوع الرئيس دونالد ترامب لفحص فيروس كورونا المستجد، رغم أنه التقى قبل أيام، بمساعد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، تبيّن لاحقاً أنه مصاب بالفيروس.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام، في تصريح صحفي اليوم: "إن الرئيس ونائب الرئيس مايك بنس، لم يختلطا عملياً بالمستشار الذي ثبتت إصابته بالفيروس، وليسا بحاجة للخضوع للفحص في الوقت الراهن".

وتسود حالة من القلق في الكونغرس الأمريكي، تعززت بعد إعلان السيناتور الجمهوري تيد كروز، والنائب بول غوسار، خضوعهما للحجر الصحي بسبب اتصالهما في الأيام القليلة الماضية مع مصاب بالفيروس، خلال مؤتمر عقد منذ عدة أيام.