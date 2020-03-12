شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي البحريني ينعي الشيخ عيسى بن راشد والان نبدء بالتفاصيل

نعى الديوان الملكي البحريني اليوم، الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة - رحمه الله. ودعا الديوان الملكي البحريني - في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين - الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الديوان الملكي البحريني ينعي الشيخ عيسى بن راشد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.